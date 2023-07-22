Gibran : Saya Paling Dekat dengan Pak Ganjar

BOGOR - Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengakui memiliki kedekatan lebih dengan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo. Ia mengatakan hal itu usai mendampingi Ganjar dalam acara Ekstrava Ganjar di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Saya dekat dengan Pak Prabowo, Pak Anies, ya paling dekat dengan Pak Ganjar," kata Gibran.

Meski begitu, Gibran mempertegas kehadirannya mendampingi Ganjar di Bogor bukan mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya tidak mewakili Pak Jokowi," ucapnya.

Namun, jika memang diperintah, Gibran mengaku siap untuk terus mendampingi Gubernur Jawa Tengah itu.

"Kalau diperintah ya berangkat," tuturnya.