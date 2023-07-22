Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BKSAP DPR: Peran Aktif Parlemen Diperlukan untuk Akselerasi Pencapaian SDGs

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |11:03 WIB
BKSAP DPR: Peran Aktif Parlemen Diperlukan untuk Akselerasi Pencapaian SDGs
Wakil Ketua BKSAP DPR Putu Supadma hadiri pertemuan di PBB. (Ist)
A
A
A

JAKARTA – Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri High Level Politcal Forum (HLPF) di Markas Besar PBB New York pada 18 Juli 2023. Ketua Delegasi Parlemen Indonesia, Putu Supadma Rudana, menjelaskan forum antar Parlemen dalam HLPF 2023 ini mengusung tema peran dan tantangan Parlemen dalam upaya akselerasi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

“HLPF 2023 membahas terkait pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Selain itu, tema terkait penyediaan akses terhadap air bersih serta penyusunan indeks yang mengutamakan kehidupan manusia dan lingkungan,” kata Putu dalam keterangannya, Sabtu (22/7/2023).

Putu yang juga merupakan Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini menegaskan, BKSAP DPR RI konsisten mendukung tercapainya SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Karena itu, ia melanjutkan, parlemen selaku pembuat kebijakan akan bersinergi dengan pemerintah dalam pengarusutamaan SDGs dalam penyusunan kebijakan, penyusunan anggaran, dan pengawasan.

“Bahwa terdapat tantangan dalam pencapaian SDGs di Indonesia yang masih 63 persen dari target nasional, dan harus dicapai pada tahun 2030,” ujarnya.

Karena itu, Putu menyerukan peran aktif dari parlemen untuk dapat bertindak segera dan secara kolektif dalam menghadapi tantangan ini. Lalu, ia menegaskan perlunya realisasi komitmen dari negara maju terkait bantuan dan pendanaan program pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Parlemen BKSAP DPR DPR DPR RI
