Panglima Yudo Margono Tegaskan TNI-Polri Perekat Perbedaan Bangsa

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan TNI-Polri adalah alat sehingga sebagai perekat perbedaan bangsa. Sehingga jangan sampai sebagai perekat bangsa justru luntur wawasan kebangsaannya.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI saat memberikan pembekalan kepada 833 Calon Perwira Remaja (Capaja) TNI-Polri di Gedung Balai Sudirman, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Jumat (21/7/2023).

Panglima TNI mengucapkan selamat kepada 357 Capaja TNI AD, 94 TNI AL, 114 TNI AU dan 268 Polri atas pencapaian sampai saat ini telah berhasil menyelesaikan pendidikan di kawah Candradimuka dengan baik dan telah menjadi kebanggaan bagi keluarga dan masyarakat.

"Ini merupakan sebuah keberhasilan yang harus kalian syukuri karena keberhasilan ini barulah langkah kecil untuk sesuatu yang jauh lebih besar. 4 tahun telah kalian lalui sebagai taruna untuk mencari bekal menuntut ilmu dan pada saatnya insya allah nanti tanggal 26 juli kalian dilantik akan menjadi perwira-perwira sebagai generasi penerus TNI dan Polri," ujarnya.

Laksamana TNI Yudo mengingatkan, jangan sekali-kali menjadi pengkhianat bangsa dengan menjual kehormatan diri Prajurit. Karakter selanjutnya yang tidak kalah penting adalah perlunya pemimpin yang berjiwa gotong royong. "Permasalahan negara dan bangsa ini tidak bisa kalian selesaikan sendiri. Ketika negara berperang TNI harus maju sebagai Trimatra dan juga membutuhkan bantuan dari rakyat untuk memenangkan pertempuran," ucapnya.

"Khusus untuk TNI, saya dari awal sudah berkomitmen untuk sinergi dengan Polri dan tentunya nanti kalian semuanya. Saya ingin ini sudah diatur TNI-Polri dari awal sudah harus dibangun sinergitas TNI-Polri, karena kekuatan dan pertahanan keamanan bangsa Indonesia dibangun oleh kekuatan TNI-Polri," imbuh Panglima TNI.

Panglima TNI berpesan untuk junjung terus sinergi dan gotong royong antar anak bangsa, karakter kelima yang harus dimiliki untuk sukses adalah mental kejuangan, karakter pantang menyerah harus benar-benar mengarah, mendarah daging dalam diri masing masing, kemudian jangan mudah patah semangat ketika menemui kegagalan, segera evaluasi dan bangkit kembali.