INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Tiba di GOR Pakansari Hadiri Konsolidasi Lintas Parpol Pendukung

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |11:37 WIB
Ganjar Tiba di GOR Pakansari Hadiri Konsolidasi Lintas Parpol Pendukung
Ganjar Pranowo. (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

BOGOR - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo kembali melanjutkan kegiatannya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Siang ini, Ganjar menghadiri konsolidasi lintas partai politik pendukungnya yang digelar di GOR Laga Tangkas Pakansari.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Ganjar tiba di lokasi sekitar pukul 10.37 WIB. Gubernur Jawa Tengah itu terlihat mengenakan kemeja garis-garis berwarna hitam putih.

Kehadiran Ganjar pun langsung disambut riuh oleh para kader parpol pendukung yang sudah menunggu sejak pagi hari. Bahkan, Ganjar terlihat sulit memasuki arena acara karena banyaknya kader yang minta bersalaman.

Bertemu Emak-Emak di Pasar Citeureup Bogor, Ganjar : KB Ya 

Alhasil, satuan tugas (Satgas) pengamanan langsung membuat barikade guna membantu Ganjar lebih mudah masuk ke tempat acara. Hingga berita ini dibuat, acara konsolidasi lintas partai pendukung masih berlangsung.

(Qur'anul Hidayat)

      
