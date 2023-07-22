Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Politikus Perindo Ungkap Data Dirinya Digunakan Orang Lain untuk Penipuan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |12:16 WIB
Politikus Perindo Ungkap Data Dirinya Digunakan Orang Lain untuk Penipuan
Tama S Langkun. (tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Politikus Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Tama S Langkun, mengungkap dirinya pernah menjadi korban penyalahgunaan data oleh orang lain. Data pribadinya digunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana penipuan.

Hal itu disampaikan Tama dalam acara Polemik MNC Trijaya bertajuk 'Data Warga Siapa yang Jaga?' yang disiarkan secara daring, Sabtu (22/7/2023).

"Saya sendiri melapor ke Polda, Polres, penggunaan nama. Jadi nama saya dipakai. Namanya Tama Satria Langkun kemudian dia jual dengan profil mukanya. Jualin mobil. Kemudian ada yang ketipu Rp40 juta dan lain-lain. Kemudian ada juga yang lain gunakan nama saya di Telegram dia kemudian pinjaman dan lain-lain saya rasa sudah makin serampangan," kata Tama.

Tama sudah dua kali melapor ke polisi terkait penyalahgunaan data pribadinya tersebut.

"Iya (jadi korban), pernah dua kali lapor nama saya pakai, ada komplain ke saya. Mas saya jualan mobil nomornya, yang mana nomornya bukan ini saya dapat dari orang lain. Itu saya laporkan ke Polres," ujar Tama.

