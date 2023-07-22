Sering Berkegiatan Bareng Gibran, Ganjar: Ya Kita Dekat Banget

BOGOR - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengakui kedekatannya dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Bahkan, Ganjar mengaku pernah diundang sebagai juru kampanye.

Hal itu dikatakan Ganjar usai menghadiri diskusi Ekstrava Ganjar di Saung Berkah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/7/2023).

"Ya (kita) dekat banget lah, saya dulu kalau enggak salah satu-satunya yang diundang jadi jurkam," kata Ganjar.

Bahkan Bacapres PDIP yang juga didukung Partai Perindo itu memastikan Gibran siap ikut dirinya lebih dekat dengan masyarakat.

"Bukan kemungkinan, mas Gibran sudah oke. Makanya hari ini beliau bareng saya dan besok beliau di Solo," ungkapnya.