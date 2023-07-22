Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sering Berkegiatan Bareng Gibran, Ganjar: Ya Kita Dekat Banget

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |12:36 WIB
Sering Berkegiatan Bareng Gibran, Ganjar: Ya Kita Dekat Banget
Ganjar ngopi bareng Gibran. (Foto: MPi)
BOGOR - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mengakui kedekatannya dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Bahkan, Ganjar mengaku pernah diundang sebagai juru kampanye.

Hal itu dikatakan Ganjar usai menghadiri diskusi Ekstrava Ganjar di Saung Berkah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/7/2023).

"Ya (kita) dekat banget lah, saya dulu kalau enggak salah satu-satunya yang diundang jadi jurkam," kata Ganjar.

Bahkan Bacapres PDIP yang juga didukung Partai Perindo itu memastikan Gibran siap ikut dirinya lebih dekat dengan masyarakat.

Ganjar Tekankan Pentingnya Creative Hub untu Pelaku Industri Kreatif 

"Bukan kemungkinan, mas Gibran sudah oke. Makanya hari ini beliau bareng saya dan besok beliau di Solo," ungkapnya. 

