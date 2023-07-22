Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Once Mekel: Kami Yakin Pak Ganjar Mampu Majukan Industri Kreatif Tanah Air

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |13:39 WIB
Once Mekel: Kami Yakin Pak Ganjar Mampu Majukan Industri Kreatif Tanah Air
Oncem Mekel. (Foto: Dok Ist)
BOGOR - Ganjar Pranowo dianggap telah melakukan aksi nyata untuk mengembangkan industri kreatif selama memimpin Jawa Tengah. Sosok Ganjar diyakini mampu membuat industri kreatif Tanah Air semakin berjaya.

Tak hanya memiliki ide dan gagasan hebat, Hal itu disampaikan penyanyi top Tanah Air yang juga mantan vokalis Dewa-19, Once Mekel saat mengikuti acara Extrava Ganjar di Saung Berkah Cibinong Bogor, Sabtu (22/7/2023).

Dalam acara yang dihadiri Capres 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo itu, Once dan puluhan artis serta musisi Tanah Air optimistis bahwa Ganjar akan membawa industri kreatif Indonesia semakin cerah.

Warga Histeris Senang! Ganjar Blusukan di Bogor Didampingi Anang, Ashanty, Once Mekel, hingga Thariq Halilintar 

"Senang sekali, karena Pak Ganjar merespons berdasarkan dengan pengetahuannya yang cukup komprehensif tentang apa yang terjadi. Jadi kelihatan sekali, terkesan banget bahwa Pak Ganjar itu mengerti persoalan sehingga membuat kita lebih percaya bahwa Pak Ganjar akan melakukan sebuah aksi atau program-program yang benar-benar gerak cepat dalam hal industri kreatif," kata pelantun lagu ‘Dealova ‘itu.

Dari diskusinya bersama artis dan musisi Tanah Air hari ini, Once melihat bahwa Ganjar sosok yang benar-benar bisa berkomunikasi dengan berbagai kalangan, baik yang di atas maupun yang di bawah. Ia juga dengan jelas dan gamblang bisa mengkomunikasikan ide dan gagasannya.

Ganjar lanjut dia bisa mengkomunikasikan apa yang ada di dalam masyarakat, ide-ide, aspirasi dengan sangat artikulatif.

Menurutnya, hal itu sangat penting, karena seorang pemimpin yang diharapkan adalah mereka yang bisa menyampaikan sesuatu, kemudian bisa dimengerti dan juga memeriksa segala sesuatunya agar bisa benar-benar dijalankan.

"Kita berharap banget Pak Ganjar bisa mempercepat segala sesuatu yang sudah dimulai. Saya percaya, kalau Pak Ganjar itu memimpin, musik Indonesia akan sangat cerah," tegasnya.

Hal senada disampaikan pesohor lain, Young Lex. Ia mengatakan bahwa Ganjar memiliki bukti konkret dalam upaya pengembangan industri kreatif Tanah Air.

"Pak Ganjar tidak hanya mau mendengarkan para musisi, tapi juga telah melakukan banyak hal terkait industri kreatif ini. Ya meski skalanya masih di Jawa Tengah, tapi menurut saya itu bukti konkret keseriusan beliau untuk memajukan industri kreatif Tanah Air. Dan mungkin itu bisa dibawa ke skala lebih tinggi yakni di Indonesia," katanya.

