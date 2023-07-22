KPK: Tak Ada Kejanggalan LHKPN Menpora Dito Ariotedjo

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. LHKPN Dito sempat dilaporkan ke KPK sebesar Rp282 miliar.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan bahwa pihaknya tidak melihat indikasi kecurigaan terkait LHKPN Dito. Penelusuran itu juga telah memasuki tahap verifikasi.

"Sampai proses verifikasi sih belum ada (kejanggalan)," ucap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (22/7/2023).

Diketahui, Dito melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada 12 Juli 2023. LHKPN ini jadi yang pertama setelah Dito ditunjuk sebagai menteri pada 3 April 2023 lalu.

Total kekayaan Rp 282 Miliar yang dimiliki oleh Dito lebih banyak bersumber dari hadiah senilai Rp162 miliar. Hadiah itu meliputi 4 rumah dan mobil mewah.