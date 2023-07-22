Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Beri Motivasi Gen Z, Ganjar Pranowo Ajak Manfaatkan Teknologi untuk Berkreasi

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |14:27 WIB
Beri Motivasi Gen Z, Ganjar Pranowo Ajak Manfaatkan Teknologi untuk Berkreasi
Ganjar Pranowo motivasi Gen Z (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Bakal calon presiden (Bacapres) PDIP yang didukung Partai Perindo, PPP dan Hanura, Ganjar Pranowo melanjutkan safarinya di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Siang ini, Ganjar Pranowo melakukan pertemuan dengan Gen Z atau anak-anak muda di wilayah Lebak Wangi.

Dalam kesempatan itu, Ganjar menyampaikan kepada anak-anak muda bahwa dunia saat ini sudah berubah. Menurutnya, pengetahuan dan informasi bisa didapatkan dengan mudah lewat pesatnya teknologi.

"Artinya, anak-anak Gen Z ini masuk pasa dunia itu, maka mesti terampil dan mesti bijaksana," kata Ganjar, Sabtu (22/7/2023).

Gubernur Jawa Tengah itu mengajak seluruh anak-anak muda, khususnya di wilayah Lebak Wangi memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan serta berkreasi.

Ganjar menyebut, saat ini sudah banyak anak-anak muda yang berhasil berkreasi dan sukses hanya dengan memanfaatkan teknologi.

"Ada yang menjadi tiktokers, ada yang bisa jadi selebgram, dan ternyata dia tidak hanya ngonten, tidak hanya ingin ngeksis, tapi jualan juga loh dia," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
