Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puji Ganjar Pranowo, Young Lex: Cara Berpikirnya Out Of The Box

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |14:43 WIB
Puji Ganjar Pranowo, Young Lex: Cara Berpikirnya <i>Out Of The Box</i>
Young Lex dukung Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Musisi Samuel Alexander Pieter atau yang dikenal Young Lex salut dengan problem solving dari bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

Dia menilai bahawa cara berpikir Ganjar Pranowo out of the box.

"Problem solvingnya oke, berfikirnya di out the box," kata Young Lex, usai mengikuti diskusi Ekstravaganjar di Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/7/2023).

Yong Lex mengatakan bahwa Ganjar Pranowo sosok yang konstruktif. Bahkan, merasa tertantang dengan pemecahan masalah yang dihadapi musisi dan konten kreator.

"Tipikal orang-orang yang nantangin, ini gua suka banget, konstruktif tapi yah nantanginnya. Kita kasih kritik dan masukan dia nantangin balik," ungkapnya.

Ke depan, Young Lex mengaku siap mendukung dan bekerja sama dengan Bacapares PDIP yang juga didukung oleh Partai Perindo, PPP, dan Hanura itu.

"Kalau terpilih gua tuntut abis-abisan, kita tim kritiknya, kita akan support dia yang membangun, bukan support yang menjilat-jilat. Kita siap buat kerja bareng-bareng selama itu konstruktif," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement