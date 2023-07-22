Puji Ganjar Pranowo, Young Lex: Cara Berpikirnya Out Of The Box

BOGOR - Musisi Samuel Alexander Pieter atau yang dikenal Young Lex salut dengan problem solving dari bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

Dia menilai bahawa cara berpikir Ganjar Pranowo out of the box.

"Problem solvingnya oke, berfikirnya di out the box," kata Young Lex, usai mengikuti diskusi Ekstravaganjar di Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/7/2023).

Yong Lex mengatakan bahwa Ganjar Pranowo sosok yang konstruktif. Bahkan, merasa tertantang dengan pemecahan masalah yang dihadapi musisi dan konten kreator.

"Tipikal orang-orang yang nantangin, ini gua suka banget, konstruktif tapi yah nantanginnya. Kita kasih kritik dan masukan dia nantangin balik," ungkapnya.

Ke depan, Young Lex mengaku siap mendukung dan bekerja sama dengan Bacapares PDIP yang juga didukung oleh Partai Perindo, PPP, dan Hanura itu.

"Kalau terpilih gua tuntut abis-abisan, kita tim kritiknya, kita akan support dia yang membangun, bukan support yang menjilat-jilat. Kita siap buat kerja bareng-bareng selama itu konstruktif," tutupnya.