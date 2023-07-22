Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Sebut Konsolidasi di Pekan Sari Paling Meriah, Perindo: Kami Puas!

Irfan Maulana , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |15:10 WIB
Ganjar Pranowo Sebut Konsolidasi di Pekan Sari Paling Meriah, Perindo: Kami Puas!
Partai Perindo dalam konsolidasi Ganjar Pranowo di Pekan Sari (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Perindo mengaku puas dengan konsolidasi kemenangan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden (Capres) 2024 di Gelanggang Tangkas Pekan Sari, Bogor.

Dia menyebut bahwa konsolidasi tersebut menjadi titik awal partai pendukung meggerakkan mesin partainya hingga di tingkat paling bawah.

Hal tersebut disampaikan DPD Perindo Kota Bogor, Ayu Lizty Notonegoro. Dia mengatakan bahwa pihaknya senang acara konsolidasi dapat terselenggara dengan meriah bahkan disebut Ganjar sebagai terbesar pertama.

"Kami puas. Kesimpulannya deklarasi dari empat partai itu yang paling penting," kata Ayu kepada MNC Portal, Sabtu (22/7/2023).

Lebih lanjut dia mengaku senang dengan sejumlah strategi yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam pidatonya. Dia menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo tegak lurus seperti disampaikan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo, meneruskan program Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Empat partai ini akan mendukung dan memenangkan Pak Ganjar," pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
