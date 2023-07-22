Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Besok Ganjar dan Gibran Lari Bareng Lagi di Solo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |15:14 WIB
Besok Ganjar dan Gibran Lari Bareng Lagi di Solo
Ganjar dan Gibran. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo telah mengadakan lari bareng dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Citeureup, Jawa Barat pada Sabtu (22/7/2023) Pagi. Agenda yang sama pun akan digelar besok di Solo, Jawa Tengah.

Selain berolahraga bersama pagi ini, Gibran juga menemani Ganjar blusukan ke Pasar Citeureup di Kabupaten Bogor. Kata Ganjar, di sela aktivitas bersama itu, sempat ada perbincangan mereka akan lari bareng di Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (23/7).  

 BACA JUGA:

"Ada, ada komunikasi. Bicara jadwal, karena besok pagi ada acara agak ramai. Jalan sehat juga kira-kira 15 ribu (peserta) begitu, ya, di Solo begitu dan dia (Gibran) sampaikan," kata Ganjar di DPC PDIP Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/7/2023).

Ganjar mengaku senang hari ini bisa beraktivitas seharian bersama putra sulung Presiden Joko Widodo. Ganjar sengaja mengajak Gibran ke Bogor, dan disanggupi oleh yang bersangkutan.

 BACA JUGA:

"Oh iya, Mas Gibran sudah komunikasi dengan saya. Dia mau ikut jalan saya. Hanya, saya tentu harus sadar diri, karena Mas Gibran masih menjabat, sama juga dengan saya, memang kami harus mengambil hari-hari yang memang memungkinkan untuk pergi dan beliau menyampaikan Pak Gub saya akan ikut jalan," ucap Ganjar.

Ganjar mengatakan kehadiran ayah dari Jan Ethes, menegaskan Gibran all out mendukung dia sebagai Bacapres. Sekaligus bersedia menjadi juru kampanye untuk kemenangan di pilpres 2024 mendatang.

Halaman:
1 2
      
