HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Ungkap Bima Arya Sampaikan Dukung Dirinya secara Pribadi

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |15:34 WIB
Ganjar Pranowo Ungkap Bima Arya Sampaikan Dukung Dirinya secara Pribadi
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Bakal calon presiden (Bacapres) PDIP yang didukung Partai Perindo, PPP dan Hanura, Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto sejak awal sudah menyatakan dukungannya sebagai Capres di Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu diungkapkan ketika Ganjar disinggung kehadiran Bima Arya dalam safarinya itu sebagai indikasi dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada dirinya di Pilpres 2024.

"Saya sama Pak Bima Arya cukup dekat begitu ya, beberapa kali kita ngobrol sih. Kalau beliau dari awal sudah (menyampaikan) 'aku dukung' begitu," kata Ganjar saat sesi wawancara di kantor DPC PDIP Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/7/2023).

Kendati demikian, Ganjar menegaskan bahwa dukungan itu hanya disampaikan secara pribadi oleh Bima Arya. Sehingga, hal itu belum mengindikasikan dukungan yang sama dari partainya.

"Ya secara formal, resmi sih belum ya," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
