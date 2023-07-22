Oknum Jaksa Permainkan Hukum, Jokowi: Tingkatkan Kualitas SDM Melalui Perekrutan Selektif

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar perekrutan jaksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dilakukan secara selektif dengan standar etika profesionalisme dan integritas.

Hal tersebut disampaikan Jokowi usai menyebut adanya oknum jaksa yang berani mempermainkan hukum.

"Tingkatkan kualitas SDM melalui perekrutan jaksa yang selektif, melalui pelatihan yang intensif, tingkatkan standar etika profesionalisme dan integritas jaksa," ujar Presiden dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 Tahun 2023 yang digelar di Lapangan Upacara Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta (22/7/2023).

Kepala Negara mengungkapkan bahwa ada oknum kejaksaan yang berani mempermainkan hukum dengan menitip rekanan proyek hingga barang impor.

"Jangan ada lagi aparat Kejaksaan, meskipun saya tahu ini oknum, yang mempermainkan hukum, yang menitip rekanan proyek, yang menitip barang impor dan berbagai tindakan tidak terpuji lainnya, meskipun sekali lagi saya tahu ini oknum," kata Presiden.

Tidak hanya bagi Kejaksaan, Presiden ingin agar pesan tersebut juga dilakukan oleh aparat penegak hukum lainnya yang ada di seluruh Tanah Air.

"Termasuk Polri, KPK, termasuk pula pengawas dan auditor di tingkat pusat maupun di daerah," kata Jokowi.