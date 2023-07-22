Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selain Jokowi, Sejumlah Kiai Sepuh Juga Hadiri Harlah Ke-25 PKB di Solo

Cipto , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |17:50 WIB
Selain Jokowi, Sejumlah Kiai Sepuh Juga Hadiri Harlah Ke-25 PKB di Solo
Ketua Panita Harlah ke-25 PKB KH Yusuf Chudori
A
A
A

 

SOLO – Syukuran Hari Lahir (Harlah) ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan 1 Abad NU dipastikan akan berlangsung penuh hikmat. Pasalnya, sejumlah kiai sepuh pengasuh pondok-pondok pesantren akan menghadiri harlah yang diselenggarakan di Stadion Manahan Solo, Minggu, 23 Juli 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah ketua umum Parpol direncanakan hadir dalam acara tersebut. Perayaan Harlah di Solo ini terasa istimewa karena bukan basis tradisional PKB.

“Kehadiran para kiai sepuh ini menjadi penanda jika PKB tidak bisa dilepaskan dari para alim-ulama yang membidani kelahiran partai,” ujar Ketua Panitia Harlah ke-25 KH Yusuf Chudori, Sabtu (22/7/2023).

“Kehadiran para kiai khos ini juga menjadi penegas PKB sebagai partai yang menjadi pintu perjuangan para alim ulama dalam mewarnai berbagai kebijakan bangsa,”sambungnya.

Pria yang akrab disapa Gus Yusuf ini mengatakan, deretan kiai sepuh yang hadir di antaranya adalah Rais Syuriah PWNU Jawa Timur KH Anwar Mansur (Lirboyo), Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar (Al Amien, Kediri), KH Nurul Huda Djazuli (Ploso), dan KH Agoes Ali Masyhuri (Tulangan).

Selain itu juga hadir para ibu nyai seperti Nyai Badriyah Djazuli, Nyai Lilik Cholidah Badrus, dan Nyai Djuwariyah Fawaid As’ad.

“Kehadiran beliau-beliau ini tentu sangat berarti dan kami mengucapkan terima kasih karena di tengah kesibukan beliau-beliau mendidik santri masih menyempatkan diri untuk khidmah bersama PKB,” ujarnya.

Dikatakannya, kehadiran para kiai sepuh, para pengasuh pesantren, para kiai muda, hingga para santri menunjukkan jika PKB tidak akan pernah lepas dari pesantren sebagai akarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/337/3156645/cak_imin-vP0N_large.jpg
Pesan Cak Imin Sebelum Melepas PKB Run Fest 5K 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/337/3156606/cak_imin-WOVa_large.jpg
PKB Akan Undang Presiden Prabowo pada Puncak Harlah 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/337/3156291/pkb-JVfH_large.jpg
PKB Kumpulkan Ribuan Kader Eksekutif dan Legislatif, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3155033/cak_imin-6Tmr_large.jpg
Ketika Cak Imin Tanding Padel Lawan Menpora: Baru 2 Kali Main, Wajar Kalau Tak Bisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/337/3072615/ketua_fraksi_pkb_mpr_ri_neng_eem_marhamah_zulfa_hiz-Daue_large.jpg
Fraksi PKB MPR Dukung Presiden Terpilih Prabowo Naikkan Gaji Hakim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/337/3038603/puji-cak-imin-tokoh-fenomenal-mardiono-saya-tunggu-kabarnya-untuk-nyalon-gubernur-RAmUuCq1vv.jpg
Puji Cak Imin Tokoh Fenomenal, Mardiono : Saya Tunggu Kabarnya untuk Nyalon Gubernur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement