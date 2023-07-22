Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Hadiri Upacara Hari Bhakti Adhyaksa Ke-63

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menghadiri upacara Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 Tahun 2023 bertemakan “Penegakan Hukum Yang Tegas Dan Humanis Mengawal Pembangunan Nasional”, bertempat di lapangan Badan Diklat Kejaksaan RI, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7/2023).

Hari Bhakti Adhyaksa yang diperingati setiap tanggal 22 Juli ini dipimpin langsung Presiden Joko Widodo selaku Inspektur Upacara dengan Komandan Upacara Kolonel Cpm Andi Suci Agustiansyah, S.H. (lulusan Akmil 1998) yang sehari-hari menjabat Dansatidik Tipik Milum Sat Idik Puspomad. Upacara diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, dan pengucapan Tri Krama Adhyaksa.

Rangkaian upacara Hari Bhakti Adhyaksa dimeriahkan pula dengan penampilan tarian-tarian daerah dari Sabang sampai Merauke yang dikolaborasi dalam Tarian Medley Nusantara.

Turut hadir pada acara tersebut, Ketua dan Pimpinan Lembaga Negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju (Menteri Keuangan Ibu Sri mulyani), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Komjen Firli Bahuri, Kepala Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Komisi Kejaksaan, para purna Jaksa Agung dan pejabat di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

(Erha Aprili Ramadhoni)