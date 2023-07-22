Serikat Buruh di Bogor Harap Keberpihakan Anies di Jakarta Berlanjut ke Tingkat Nasional

BOGOR - Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Perbaikan, Anies Baswedan, bersilaturahmi dengan perwakilan serikat buruh se-Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/7/2023) sore. Kehadirannya itu untuk menerima masukan dan mendengarkan keluhan dari para buruh yang terdiri atas 14 serikat pekerja di Kabupaten Bogor.

Kabid Litbang Serikat Pekerja Indocement (SP-Indocement), Wawan Winahadi menegaskan, dia bersama rekan-rekannya berharap banyak pada Anies Baswedan. Karena itu, dia ingin Anies menang pada Pilpres 2024.

"Karena kami melihat hanya Pak Anies yang terbukti berpihak pada buruh. Saat Pak Anies menjadi Gubernur DKI, hanya Pak Anies satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang berani menaikkan UMP," tutur Wawan, dalam keterangannya.

Wawan berharap keberpihakan Anies Baswedan pada buruh saat menjadi Gubernur DKI dilanjutkan di seluruh Indonesia, khususnya di Bogor. Dia mengeluhkan kondisi buruh di Bogor yang jauh dari kesejahteraan. Pelayanan kesehatan yang mereka dapatkan masih sangat minim.

"Kami ingin jika Pak Anies nanti jadi presiden ada UU yang terkait langsung dengan kesehatan buruh. Kehadiran BPJS Kesehatan saat ini belum maksimal," harap Wawan.

Ketua DPC Serikat Pekerja/Buruh Pabrik Kimia Energi Pertambangan (SP-KEP) Kabupaten Bogor, Mujimin juga menyampaikan keluhan soal pendapatannya sebagai buruh yang tidak cukup membiayai pendidikan anaknya. Sebagai tokoh yang peduli pendidikan, dia berharap Anies bisa memikirkan hal tersebut jika kelak terpilih menjadi presiden.

"Akar masalah kami karena Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Nanti tolong apakah dicabut atau direvisi UU itu," ujar Mujimin.