67 Ribu Kader Hadiri Harlah ke-25, PKB Kulo Nuwun ke Warga Solo

SOLO - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar syukuran puncak hari lahir (Harlah) ke-25 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, pada Minggu, 23 Juli 2023.

Ketua Panitia Harlah PKB ke-25, KH. Yusuf Chudlory mengatakan, antusiasme kader dipastikan akan tinggi untuk mengikuti seluruh rangkaian Harlah di Solo.

"Sejauh ini yang konfirmasi hadir ada 67 ribu kader, tentu juga para kiai dan nyai juga banyak yang akan rawuh. Harlah ini momen penting, jadi wajar kalau kader PKB ini begitu antusias," ujar Gus Yusuf di Solo, Sabtu (22/7/2023).

Ketua DPW PKB Jawa Tengah ini juga memohon maklum sekaligus kulon nuwun kepada seluruh warga Solo sebagai lokasi puncak peringatan Harlah PKB ke-25.

"Saya mewakili seluruh pengurus dan kader PKB tentu kulo nuwun, bahasa lainnya permisi kepada warga Solo. Tentu momentum Harlah ini akan begitu ramai, ribuan kendaraan juga akan lalu lalang di Solo," terangnya.

Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun A Syamsurijal menambahkan, Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar akan menyampaikan pidato politik dalam puncak harlah tersebut.

Dikatakannya, pidato politik ini akan berisi tentang Aksi Melayani Indonesia yang dilakukan oleh PKB selama 25 tahun terakhir.