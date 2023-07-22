Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar : Pemilu 5 Tahunan Itu Biasa Saja, Jangan Dibawa ke Hati

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |19:38 WIB
Ganjar : Pemilu 5 Tahunan Itu Biasa Saja, Jangan Dibawa ke Hati
Ganjar Pranowo (Dok PDIP)
A
A
A

BOGOR - Bakal calon presiden (Bacapres) PDIP yang didukung Perindo, PPP, dan Hanura, Ganjar Pranowo mengingatkan seluruh masyarakat untuk tidak menanggapi secara berlebihan kontestasi pemilihan umum (Pemilu). Apalagi, sampai harus bermusuhan antar elemen bangsa.

Hal ini disampaikan Ganjar dalam sambutannya di acara silaturahmi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat yang digelar di kediaman mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin di Situ Lebak Wangi, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/7/2023).

"Pemilu lima tahunan itu biasa aja, biasa aja. Jangan sampai dibawa ke hati, yang kemudian berlama-lama kita bermusuhan, jangan," kata Ganjar dalam sambutannya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar turut memberikan sanjungan kepada Sandiaga Salahuddin Uno yang juga turut hadir di lokasi acara tersebut. Menurutnya, Sandi telah membuktikan dengan persatuannya saat kontestasi Pemilu 2019.

"Saya apresiasilah sama Pak Sandi, sama Pak Prabowo. Ya dulu bersebrangan, sekarang bisa bergandengan. Baru sekali ini contoh itu diberikan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
