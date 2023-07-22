Viral Seragam Sekolah di Tulungagung Mahal, Perindo: Harus Ada Solusi!

JAKARTA - Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, Ike Julies Tiati menyoroti mahalnya biaya pembelian seragam dan atribut siswa baru di sekolah SMA Negeri 1 Kedungwaru, Tulungagung.

Menurutnya, masalah biaya seragam dan atribut siswa baru yang mahal merupakan isu yang perlu diperhatikan oleh pihak sekolah dan pemerintah daerah.

Diketahui, wali murid SMA Negeri 1 Kedungwaru sebelumnya mengeluh ke pihak sekolah lantaran biaya pembelian seragam dan atribut siswa baru di sekolah sangat mahal.

Mereka juga merasa pembelian seragam itu terkesan diwajibkan. "Oleh karena itu, kerja sama antara pihak sekolah, pemerintah daerah, dan wali murid sangat penting dalam mencari solusi yang berkelanjutan untuk masalah ini agar dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi semua siswa," kata Ike kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (22/7/2023).

Ike, yang juga merupakan itu menegaskan, masalah biaya seragam dan atribut siswa baru yang mahal bukan hanya dialami di SMA Negeri 1 Kedungwaru, tetapi juga di banyak sekolah lainnya.

Oleh sebab itu, kata Ike, keluhan dari para wali murid ini adalah hal yang serius dan perlu ditangani dengan bijaksana.

Ike dalam hal ini berkaca dari beberapa kasus di sejumlah daerah pada tahun 2022 lalu.