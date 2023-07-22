Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Akan Dampingi Kegiatan Presiden dan Wapres Besok

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |21:04 WIB
Ganjar Pranowo Akan Dampingi Kegiatan Presiden dan Wapres Besok
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

BOGOR - Bacapres Ganjar Pranowo mengaku akan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam kegiatannya di Provinsi Jawa Tengah, pada hari Minggu 23 Juli 2023 besok.

Hal ini disampaikan Ganjar dalam sambutannya di acara silaturahmi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat yang digelar di kediaman mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin di Situ Lebak Wangi, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/7/2023).

"Saya minta izin untuk pulang karena besok saya harus mendampingi dua pejabat penting. Pak Presiden di Solo, Pak Wapres di Semarang. Dua-duanya di Provinsi Jawa Tengah," kata Ganjar.

Ganjar pun mengatakan bahwa jika hari ini dirinya harus mendampingi menteri dari kabinet Indonesia Maju. Diketahui, dalam acara ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) yang juga Ketua Bappilu Nasional PPP, Sandiaga Uno turut hadir dalam acara tersebut.

"Ini nasib kalo menjadi bawahan. Maka dengan segala hormat saya minta izin untuk lebih dulu meninggalkan tempat," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/512/3038606/30-daerah-di-jateng-siaga-darurat-kekeringan-pj-gubernur-puncak-kemarau-juli-2Pigv4Bweo.jpg
30 Daerah di Jateng Siaga Darurat Kekeringan, Pj Gubernur: Puncak Kemarau Juli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859375/3-nama-calon-pengganti-ganjar-pranowo-sebagai-penjabat-gubernur-jateng-hnKpl6Uto7.jpg
3 Nama Calon Pengganti Ganjar Pranowo Sebagai Penjabat Gubernur Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/512/2859178/resmikan-kantor-dpd-kendal-partai-perindo-bagikan-kta-berasuransi-kecelakaan-gratis-H3d4Yz5tmD.jpg
Resmikan Kantor DPD Kendal, Partai Perindo Bagikan KTA Berasuransi Kecelakaan Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/05/512/2858179/didampingi-gibran-ganjar-pranowo-lepas-seratus-atlet-profesional-event-tour-de-borobudur-xxiii-KtPi4qNoja.jpg
Didampingi Gibran, Ganjar Pranowo Lepas Seratus Atlet Profesional Event Tour De Borobudur XXIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/03/512/2856880/majukan-jateng-mobil-dinas-ganjar-pranowo-dipenuhi-bingkisan-sayuran-dari-warga-boyolali-yLiEytoqUy.jpg
Majukan Jateng, Mobil Dinas Ganjar Pranowo Dipenuhi Bingkisan Sayuran dari Warga Boyolali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/512/2855334/ganjar-pranowo-jelaskan-kunci-penguatan-demokrasi-bQrPpJnbkL.jpg
Ganjar Pranowo Jelaskan Kunci Penguatan Demokrasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement