Ganjar Pranowo Akan Dampingi Kegiatan Presiden dan Wapres Besok

BOGOR - Bacapres Ganjar Pranowo mengaku akan mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam kegiatannya di Provinsi Jawa Tengah, pada hari Minggu 23 Juli 2023 besok.

Hal ini disampaikan Ganjar dalam sambutannya di acara silaturahmi bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat yang digelar di kediaman mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin di Situ Lebak Wangi, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/7/2023).

"Saya minta izin untuk pulang karena besok saya harus mendampingi dua pejabat penting. Pak Presiden di Solo, Pak Wapres di Semarang. Dua-duanya di Provinsi Jawa Tengah," kata Ganjar.

Ganjar pun mengatakan bahwa jika hari ini dirinya harus mendampingi menteri dari kabinet Indonesia Maju. Diketahui, dalam acara ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) yang juga Ketua Bappilu Nasional PPP, Sandiaga Uno turut hadir dalam acara tersebut.

"Ini nasib kalo menjadi bawahan. Maka dengan segala hormat saya minta izin untuk lebih dulu meninggalkan tempat," ujarnya.

(Fakhrizal Fakhri )