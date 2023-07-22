Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korban Jual Ginjal Kena PHK Akibat Pandemi, Perindo: Perlu Dilindungi dan Ditolong

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |21:19 WIB
Korban Jual Ginjal Kena PHK Akibat Pandemi, Perindo: Perlu Dilindungi dan Ditolong
Yerry Tawalujan (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial Yerry Tawalujan merespons kasus jual beli ginjal ke Kamboja yang marak terjadi belakangan ini. Menurut Yerry, kasus tersebut tidak sepatutnya terjadi.

"Kami sangat menyayangkan dan prihatin dengan kasus jual beli ginjal yang terjadi akhir-akhir ini. Tidak seharusnya organ penting tubuh manusia ini diperdagangkan untuk tujuan komersil," ujar Yerry dalam keterangannya, Sabtu (22/7/2023).

Yerry Tawalujan, politisi partai Perindo yang akan maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Sulawesi Utara mengatakan pihak kepolisian perlu menindak sindikat penjual ginjal ke Kamboja, tetapi melindungi bahkan menolong pendonor ginjal karena mereka dapat dikategorikan korban.

"Sindikatnya perlu ditindak. Karena mereka ini yang menjadi dalang perdagangan ginjal. Tapi pendonor ginjalnya perlu dilindungi bahkan ditolong, karena mereka korban. Mereka terpaksa melakukan itu karena menjadi korban himpitan ekonomi akibat pandemi Covid-19," jelas Yerry.

Halaman:
1 2
      
