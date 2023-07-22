Ganjar Pranowo Sebut Gen Z dan Emak-Emak Jadi Kekuatan pada Pemilu 2024

BOGOR - Bakal calon presiden (Bacalon) Presiden 2024 Ganjar Pranowo menyebut selain suara anak muda Gen Z, kekuatan emak-emak juga menjadi kantong suara terbanyak pada Pemilu 2024 mendatang.

Ganjar menyebut suara generasi milenial menyumbang suara 33 persen, kemudian generasi Z sebanyak 22,85 persen sebagai generasi baru yang akan memilih.

Kata dia, Gen Z disebut sangat kreatif, demokratis, dan tidak peduli masa sebelumnya.

"Hari ini ada kekuatan partai yang terkonsolidasi dengan baik. Mari, gunakan kekuatan partai dalam struktur yang sangat baik sampai di tingkat paling dasar. Kita tunjukkan itu," kata Ganjar di Pekansari, Bogor, Sabtu (22/7/2023).

Calon Presiden yang didukung Partai Perindo itu mengatakan bahwa kelompok selanjutnya ialah 51 persen pemilih dari kelompok perempuan atau emak-emak. Perempuan memiliki ciri khas tersendiri dalam Pemilu 2024.

"Ada yang muda ada yang emak-emak militansinya luar biasa. Itu kalau bapak nggak ikut emaknya, itu hanya di depan pintu. Emak-emak sebagai kekuatan, mari kita gerakkan," tuturnya.