Gempa M4,3 Guncang Rotendao NTT

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,3 mengguncang wilayah Barat Daya Rotendao, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (22/7/2023).

"Gempa Mag:4.3, 22-Jul-2023 20:45:48 WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

Lokasi koordinat gempa berada pada 12.04 LS, 122.60 BT. Pusat gempa berada pada 155 km Barat Daya Rotendao.

"Kedalaman gempa 235 Km. "BMKG

Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis BMKG.

(Arief Setyadi )