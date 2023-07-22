Lewat Olahraga, Sahabat Ganjar Gelorakan Semangat Sportivitas di Depok

JAKARTA – Relawan bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sahabat Ganjar (Saga) menggelar lomba voli antar kampung yang melibatkan putra dan putri dari berbagai desa di Kota Depok, Jawa Barat, pada Sabtu (22/7/2023).

Dengan semangat kebersamaan, kegiatan berhasil menyatukan masyarakat dalam ajang olahraga yang seru dan meriah. Lomba Voli mempromosikan gaya hidup sehat melalui olahraga, serta mempererat tali persaudaraan antar warga.

Selain menjadi ajang bagi pemuda dan pemudi di wilayah tersebut untuk menampilkan kemampuan mereka di bidang olahraga.

DPC Sahabat Ganjar Kota Depok, Ferry Wibowo, mengatakan, lomba voli merupakan bentuk nyata dukungan Saga dalam mewujudkan semangat olahraga dan persatuan masyarakat.

"Kami percaya bahwa lomba seperti ini, kami dapat membantu masyarakat untuk berolahraga secara rutin dan menjalin hubungan harmonis dengan tetangga sekitar. Olahraga tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga jiwa dan sosial kita," ujar Ferry dalam keterangan tertulisnya.

Lomba voli mendapatkan antusias dari para peserta dalam mengikuti pertandingan. Salah satunya dirasakan Fathia Sari, peserta putri. Ia mengaku senang bisa ikut dalam lomba voli yang digelar Saga.

"Saya senang bisa ikut dalam lomba voli ini. Selain olahraga, kami juga bisa ketemuan dengan teman-teman dari kampung lain. Ini adalah pengalaman yang sangat berharga buat saya," kata Fathia.