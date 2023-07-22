Mayat Tanpa Busana Ditemukan di Kamar Apartemen

JAKARTA - Sosok mayat lelaki berinisial JAT dalam tanpa busana ditemukan di sebuah kamar mandi apartemen kawasan Ciledug, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Polisi masih mencari tahu penyebab kematian korban.

"Ditemukan kemarin di kamar mandi apartemen, yang mana korban dalam kondisi telanjang," ujar Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Tedjo Asmoro saat dikonfirmasi, Jumat (21/7/2023).

Menurutnya, kerabat korban menyebutkan dua hari sebelumnya masih berkomunikasi, baik dengan rekam kerja maupun keluarganya. Mendadak, pada Rabu 19 Juli 2023 korban tak bisa dihubungi oleh keluarga maupun rekam kerjanya.

"Kerabat korban lalu mengecek ke kamar apartemennya, hanya saja pintunya terkunci sehingga menghubungi pihak apartemen," tuturnya.