HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mayat Tanpa Busana Ditemukan di Kamar Apartemen

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |00:52 WIB
Mayat Tanpa Busana Ditemukan di Kamar Apartemen
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sosok mayat lelaki berinisial JAT dalam tanpa busana ditemukan di sebuah kamar mandi apartemen kawasan Ciledug, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Polisi masih mencari tahu penyebab kematian korban.

"Ditemukan kemarin di kamar mandi apartemen, yang mana korban dalam kondisi telanjang," ujar Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Tedjo Asmoro saat dikonfirmasi, Jumat (21/7/2023).

Menurutnya, kerabat korban menyebutkan dua hari sebelumnya masih berkomunikasi, baik dengan rekam kerja maupun keluarganya. Mendadak, pada Rabu 19 Juli 2023 korban tak bisa dihubungi oleh keluarga maupun rekam kerjanya.

"Kerabat korban lalu mengecek ke kamar apartemennya, hanya saja pintunya terkunci sehingga menghubungi pihak apartemen," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
