Asyik Pesta Narkoba, 3 Remaja Digerebek Koramil di Ciledug

TANGERANG - Sebanyak tiga remaja berinisial AK, BP, dan TS digerebek Koramil 04 Ciledug lantaran kedapatan tengah berpesta narkoba di kawasan Ciledug, Kota Tangerang.

Anggota TNI pun mengamankan sejumlah barg bukti seperti 4 batang ganja lintingang seberat 2 gram, bong alat isap sabu.

PLH Danramil 04 Ciledug Kapten Arh Jaminah Ariyanto menuturkan penggerebekan ini bermula dari laporan warga soal adanya sekelompok remaja yang tengah pesta narkoba. Pada Kamis 20 Juli 2023, jajarannya pun turun ke lokasi untuk melakukan penggerebekan.

"Saat dilakukan penggerebekan didapati 3 anak muda yang sedang asyik mengkonsumsi yang diduga narkoba, dan didapati alat isap sabu bong, papir, dan ganja 4 linting," kata Jaminah dalam keterangannya, Jumat (21/7/2023).

Dia mengungkapkan tiga remaja tersebut berinisial AK yang merupakan warga Rawa Salak RT 02 RW 11 Kelurahan Sudimara Barat, BP warga Peninggilan RT 02 RW 12 Kelurahan Peninggilan dan TS warga Peninggilan RT 01 RW 05 Kelurahan Peninggilan.

"Penggerebekan sendiri melibatkan Babinsa, ketua RT, beserta warga sekitar. Setelah diamankan, 3 orang tersebut didata dan diserahkan ke Polsek Ciledug," ucap Jaminah.