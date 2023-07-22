Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Keluarga Korban Dugaan TPPO di Bogor Ngadu ke Hotman Paris

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |04:05 WIB
Keluarga Korban Dugaan TPPO di Bogor <i>Ngadu</i> ke Hotman Paris
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

BOGOR - Beredar video keluarga korban dugaan pencabulan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Kabupaten Bogor melapor ke pengacara kondang Hotman Paris.

Perbuatan tersebut juga diduga melibatkan kakak kelas dan warga negara asing (WNA) asal Nigeria.

Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @hotmanparisofficial. Dalam video terlihat ayah dari korban membacakan sebuah kertas yang berisi permohonan bantuan hukum kepada Hotman Paris.

"Kami memohon bantuan hukum kepada bapak Hotman Paris beserta tim, di mana anak kami yang di bawah umur menjadi korban TPPO dan pencabulan oleh WNA Nigeria," kata keluarga korban dalam video dikutip MNC Portal, Jumat (21/7/2023).

Keluarga juga menyebut bahwa peristiwa ini diduga turut melibatkan kakak kelas dari korban.

"Kami selaku orangtua korban pencabulan atau TPPO anak kami yang dilakukan kakak kelas terhadap WNA Nigeria. Yang mana pada saat kejadian pelaku WNA membuka pakaian korban dengan paksa dan memaksa korban untuk melayani, serta kakak kelas korban secara sadar tidak membantu malah mentertawakan dan meminta korban untuk tunduk saja kepada pelaku," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
