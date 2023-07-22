Advertisement
MEGAPOLITAN

Ditangkap Polisi, Pasangan Kekasih Ngaku Nyesel Buang Bayi di Cakung

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |04:34 WIB
Ditangkap Polisi, Pasangan Kekasih <i>Ngaku Nyesel</i> Buang Bayi di Cakung
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan kekasih berinisial CB (21) dan LA (21) mengaku menyesali perbuatannya yang telah membuang bayi di lapak pedagang pasar kawasan Cakung, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu di hadapan polisi.

"Menyesal banget, menyesal. Bayinya nanti mau kami rawat," ujar LA di Mapolres Metro Jakarta Timur, Jumat (21/7/2023).

Usai bebas dari hukumannya, dia bakal merawat bayi malang yang telah dibuangnya tersebut. Dia dan kekasihnya, CB bakal mengikuti proses hukum yang berlaku pasca ditetapkan sebagai tersangka penelantaran anak hingga perkaranya diputuskan di persidangan.

Sementara itu, CB mengatakan, dia dan kekasihnya sudah mendapatkan informasi dari penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur bahwa bayi mereka kini dalam kondisi baik dan dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Kalau orangtua sudah tahu kami pacaran. Tapi kehamilan ini yang disembunyikan. Setelah ini (menjalani hukuman) kami mau menikah," tutur CB.

Kepala Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur, Iptu Sri Yatmini menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan LA dan CB, pasangan kekasih itu sengaja membuang bayi di tempat yang mudah ditemukan agar dapat diasuh.

Halaman:
1 2
      
