Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cari Pelajar Penabrak Lari Ibu di Pasar Rebo, Polisi Minta Sekolah Kerja Sama

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |05:32 WIB
Cari Pelajar Penabrak Lari Ibu di Pasar Rebo, Polisi Minta Sekolah Kerja Sama
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menduga anak sekolah penabrak lari seorang ibu bernama Yunita (57) di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, merupakan siswa yang sekolahnya tak jauh dari lokasi kejadian.

Karena itu, polisi meminta agar pihak sekolah nantinya mau bekerjasama dengan polisi mengungkap identitas pelaku.

"Pelakunya memang belum ketemu, kan banyak sekolah jadi kita tak bisa gegabah siswa mana, kan harus koordinasi dengan sekolah. Anak-anak dekat situ pastinya. Namun, kita kan belum detil tuk menuju ke SMA mana, kita harapkan nanti kerja sama dengan pihak sekolah," ujar Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur, Iptu Darwis pada wartawan, Jumat (21/7/2023).

Korban merupakan warga sekitar, yang mana saat kejadian tengah berjalan kaki. Mendadak, bocah sekolah laki-laki yang tengah membonceng anak sekolah perempuan menabrak korban hingga korban terjauh dan harus dibawa ke rumah sakit atas luka-lukanya itu.

Sedangkan bocah tersebut ogah menghentikan kendaraannya serta tak menolong korban.

"Korban warga situ, sekarang juga sudah dalam penanganan di rumah sakit, kan memar di jidat, di sejumlah bagian tubuh, persoalannya kan kok anak sekolah kok begitu banget," tutur Darwis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement