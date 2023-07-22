Cari Pelajar Penabrak Lari Ibu di Pasar Rebo, Polisi Minta Sekolah Kerja Sama

JAKARTA - Polisi menduga anak sekolah penabrak lari seorang ibu bernama Yunita (57) di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, merupakan siswa yang sekolahnya tak jauh dari lokasi kejadian.

Karena itu, polisi meminta agar pihak sekolah nantinya mau bekerjasama dengan polisi mengungkap identitas pelaku.

"Pelakunya memang belum ketemu, kan banyak sekolah jadi kita tak bisa gegabah siswa mana, kan harus koordinasi dengan sekolah. Anak-anak dekat situ pastinya. Namun, kita kan belum detil tuk menuju ke SMA mana, kita harapkan nanti kerja sama dengan pihak sekolah," ujar Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur, Iptu Darwis pada wartawan, Jumat (21/7/2023).

Korban merupakan warga sekitar, yang mana saat kejadian tengah berjalan kaki. Mendadak, bocah sekolah laki-laki yang tengah membonceng anak sekolah perempuan menabrak korban hingga korban terjauh dan harus dibawa ke rumah sakit atas luka-lukanya itu.

Sedangkan bocah tersebut ogah menghentikan kendaraannya serta tak menolong korban.

"Korban warga situ, sekarang juga sudah dalam penanganan di rumah sakit, kan memar di jidat, di sejumlah bagian tubuh, persoalannya kan kok anak sekolah kok begitu banget," tutur Darwis.