Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bertemu Emak-Emak di Pasar Citeureup Bogor, Ganjar : KB Ya

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |10:17 WIB
Bertemu Emak-Emak di Pasar Citeureup Bogor, Ganjar : KB Ya
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (MPI/Putra Ramadhani Astyawan)
A
A
A

BOGOR - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo blusukan ke Pasar Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/7/2023). Dalam kegiatannya ini, Ganjar ditemani Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Ketika sedang menyapa warga, langkah Ganjar sempat terhenti kepada seorang ibu yang menggendong bayi. Tampak ibu tersebut membawa satu anak lainnya yang juga masih kecil.

"Ya KB ya," kata Ganjar kepada ibu tersebut di lokasi, Sabtu (22/7/2023).

"Iya Pak," sahut sang ibu.

"Ini berapa bulan?" tanya Ganjar.

"7 bulan," jawab ibu.

"Pake ASI?" tanya Ganjar lagi.

"ASI," timpal ibu lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/337/3145493//ketua_dpp_pdi_perjuangan_ganjar_pranowo-Jl3L_large.jpg
Ganjar Sebut Peluang Pertemuan Lanjutan Megawati dan Prabowo Masih Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139995//kpk_usul_parpol_dapat_bantuan_apbn_ganjar_dpr_pernah_bahas-tMxT_large.jpg
KPK Usul Parpol Dapat Bantuan APBN, Ganjar: DPR Pernah Bahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139976//megawati-URJd_large.jpg
Ganjar Terima Pesan Khusus dari Megawati, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/337/3139946//ganjar_sampaikan_3_topik_pembekalan_kepala_daerah_pdip_gali_potensi_hingga_tata_kelola-M6K7_large.jpg
Ganjar Sampaikan 3 Topik Pembekalan Kepala Daerah PDIP, Gali Potensi hingga Tata Kelola
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement