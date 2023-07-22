BOGOR - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo blusukan ke Pasar Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/7/2023). Dalam kegiatannya ini, Ganjar ditemani Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan Wali Kota Bogor Bima Arya.
Ketika sedang menyapa warga, langkah Ganjar sempat terhenti kepada seorang ibu yang menggendong bayi. Tampak ibu tersebut membawa satu anak lainnya yang juga masih kecil.
"Ya KB ya," kata Ganjar kepada ibu tersebut di lokasi, Sabtu (22/7/2023).
"Iya Pak," sahut sang ibu.
"Ini berapa bulan?" tanya Ganjar.
"7 bulan," jawab ibu.
"Pake ASI?" tanya Ganjar lagi.
"ASI," timpal ibu lagi.