Perkenalkan Sosok Ganjar, Ganjaran Buruh Adakan Nonton dan Ngopi Bareng

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo, Ganjaran Buruh Berjuang terus menyisir masyarakat tingkat akar rumput di Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menyosialisasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 mendatang.

Kali ini, mereka mengadakan nonton bareng dan diskusi sambil ngopi santai di acara bertajuk "Cinema dan Ngopi Ganjaran" bersama warga yang merupakan pekerja informal di wilayah Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2023) malam.

"Sore ini, kami memulai lagi rangkaian untuk canvassing dukungan untuk Pak Ganjar di Jakarta Utara dalam bentuk acara Cinema Ganjaran plus Ngopi, ngobrol pintar, sambil ngopi," kata Ketua Umum GBB, Lukman Hakim.

Kegiatan kali ini mendapatkan respons yang positif dari warga lantaran dikemas dalam kegiatan diskusi yang serius tapi santai sambil menikmati secangkir kopi dan cemilan.

Mereka mendiskusikan berbagai hal dari mulai profil Ganjar Pranowo hingga prestasi dan program-programnya yang inspiratif selama dua periode menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Jadi, pada malam hari ini kami memutarkan beberapa video dari Pak Ganjar Pranowo yang inspiratif yang didiskusikan dan jadi bahan canvassing di Desa (Kelurahan) Tugu Selatan ini, di Jakarta Utara," ujar Lukman.

Menurutnya, respons positif dari warga setempat muncul dari kekaguman mereka terhadap sosok Ganjar dan kontribusinya untuk membangun daerah yang dipimpinnya selama ini, yakni di Jawa Tengah.

"Tujuannya, sudah pasti mengenalkan sosok atau personal Pak Ganjar dalam menjalankan kepemimpinan di Jawa Tengah atau secara umum, dan ini menjadi bahan kami melakukan canvassing di Jakarta Utara," kata Lukman.

Kegiatan kali ini, dikatakan Lukman sebagai salah satu rangkaian kegiatan yang digagas kelompok sukarelawan GBB dalam program canvassing di wilayah DKI Jakarta, khususnya Jakarta Utara.

"Hari ini, di bulan ini, adalah kali pertama di Jakarta Utara kita bikin lagi dalam bentuk canvassing di posko-posko tingkat kecamatan di Jakarta Utara. Beberapa hari ke depan juga akan dilakukan jalan sehat dan gerebek pasar di Jakarta Utara juga," tuturnya.

Lukman mengakui sasaran utama mereka di wilayah tersebut adalah para buruh, khususnya buruh dari sektor informal seperti driver ojek online, pegadang kaki lima hingga pelaku usaha mikro kecil menengah.

Jumlah pekerja informal itu diperkirakan lebih banyak dibandingkan buruh formal sehingga Lukman menilai perlu pendekatan khusus agar dapat lebih mudah diterima oleh warga tersebut.

"Seperti yang sudah kami lakukan sejak beberapa bulan yang lalu di Jakarta Utara, kami menyasar teman-teman buruh informal di Jakarta Utara dan tidak menutup kemungkinan juga ada banyak buruh di perusahaan-perusahaan di Jakarta Utara ini yang kami sasar," katanya.

Perjuangan para sukarelawan GBB selama ini dinilai berhasil meningkatkan dukungan masyarakat terhadap Ganjar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia selanjutnya.

Keberhasilan itu, kata Lukman, dilihat dari antusiasme warga serta jumlah posko pemenangan Ganjar yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta Utara sampai saat ini.

"Sekarang ini, sudah berdiri enam posko tingkat kecamatan di Jakarta Utara dan sekarang setiap posko ini sedang melakukan penggalangan (dukungan), melakukan canvassing di setiap masing-masing daerah, setiap kecamatan yang menyasar buruh informal dan formal," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator GBB Jakarta Utara, Dasta Peranginangin menambahkan perkembangan dari program kegiatan yang dilakukan para sukarelawan di wilayahnya.