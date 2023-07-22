Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjar Tekankan Pentingnya Creative Hub untu Pelaku Industri Kreatif

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |11:42 WIB
Ganjar Tekankan Pentingnya Creative Hub untu Pelaku Industri Kreatif
Bacapres Ganjar Pranowo tekankan pentingnya creative hub untuk pelaku industri. (MPI/Felldy Utama)
A
A
A

BOGOR - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menilai pentingnya kehadiran creative hub. Ia menyampaikan hak itu saat diskusi bareng pelaku industri kreatif hingga musisi di Cibinong, Jawa Barat, Sabtu (22/7/2023).

Ganjar melihat banyak anak muda saat ini yang memiliki kreativitas dalam mengekspresikan minat dan bakat. Menurutnya, kreativitas ini perlu diberikan ruang.

"Pikiran saya hanya satu saja. Ruang kreasinya kita buat creative hub," kata Ganjar dalam acara Extravaganjar Gercep bareng kreator yang digelar di Saung Berkah, Cibinong, Bogor, Sabtu (22/7/2023).

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) itu mengungkapkan, ia pernah berdialog dengan anak-anak muda. Sebagian dari mereka ada yang fokus di bidang musik dan jualan barang-barang tertentu.

