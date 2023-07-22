Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hadiri Konsolidasi Parpol Pendukung, Ganjar Disambut Teriakan Presiden

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |11:50 WIB
Hadiri Konsolidasi Parpol Pendukung, Ganjar Disambut Teriakan Presiden
Ganjar Pranowo (MPI)
A
A
A

BOGOR - Bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo disambut meriah saat memasuki gedung Gelanggang Tangkas, Pakansari Bogor, Jawa Barat. Ganjar disambut teriakan presiden.

Kehadiran Ganjir didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Kedatangannya disambut antusias oleh masyarakat yang telah memenuhi Gelanggang Tangkas.

Banyak warga yang hendak foto selfie kepada Ganjar.

Bahkan setelah Ganjar duduk di tempat yang telah sediakan paling depan, banyak warga yang menghampiri untuk foto selfie. Saking banyaknya orang yang meminta foto, Ganjar kemudian mendatangi masyarakat di tengah kerumunan.

"Ganjar presiden 2024," teriak salah seorang masyarakat.

