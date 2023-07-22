Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjar Dititipi Pesan Once Mekel soal Royalti

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |12:25 WIB
Ganjar Dititipi Pesan Once Mekel soal Royalti
Ganjar Pranowo dicurhati Once Mekel soal royalti. (MPI/Felldy Utama)
A
A
A

BOGOR - Bakal calon presiden (Bacapres) PDIP yang didukung Perindo, PPP, dan Hanura, Ganjar Pranowo dititipkan pesan terkait industri musik di Indonesia. Pesan itu datang dari mantan vokalis band Dewa 19, Once Mekel.

Dalam kesempatan itu, Once Mekel menyinggung soal royalti. Menurutnya, persoalan ini masih sangat perlu diperhatikan pemerintah ke depannya.

"Royalti memiliki potensi besar di Indonesia baru Rp200 miliar. Di Brasil sudah Rp2 triliun. Bahkan di Jepang 10 triliun," kata Once dalam acara Extravaganjar Gercep bareng kreator yang digelar di Saung Berkah, Cibinong, Bogor, Sabtu (22/7/2023).

Once berharap ke depan, agar ada satu sistem yang terbangun terkait industri musik di Tanah Air. Dengan begitu, keberadaan pencipta lagu misalnya dapat dihargai atas karya yang telah dibuatnya.

"Saya percaya Pak Ganjar gercep. Sebenarnya sudah ada di era Pak Jokowi. Tapi harapannya Pak Ganjar nanti bila terpilih akan semakin gercep," katanya.

Dia menyampaikan, saat ini sudah ada elektronik untuk memantau lagu yakni Sistem Informasi Musik dan Lagu (SILM) yang perlu diberdayakan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181070//menkum-bAkT_large.jpg
Temui Menkum, CISAC Dukung Transparansi Royalti di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/205/3180772//menkum_supratman-IQmw_large.JPG
Polemik Royalti Hak Cipta Lagu, Menkum: Yang Memungut dan Mendistribusikan Harus Terpisah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179451//kemenkum-d9EQ_large.jpg
Menkum Bertemu Perwakilan China-Asean di Xi’an, Galang Dukungan Inisiasi RI soal Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178526//pemerintah-HspG_large.jpg
Kabar Baik! Usulan Indonesia soal Pengelolaan Royalti Global Masuk Agenda Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174883//lmkn-Skt3_large.png
Ada Sistem Pembayaran Royalti Digital Inspiration, Ini Aturan Mainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/205/3171247//bimbim_slank-VRGi_large.jpg
Bimbim Tegaskan Slank Tak Terlibat Polemik Royalti: Itu Cuma Uang Jajan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement