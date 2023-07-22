Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gibran: Dibandingkan Capres Lain, Saya Paling Dekat Sama Pak Ganjar

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |13:18 WIB
Gibran: Dibandingkan Capres Lain, Saya Paling Dekat Sama Pak Ganjar
Ganjar Pranowo dan Gibran Rakabuming. (MPI)
A
A
A

BOGOR - Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, mendampingi Ganjar Pranowo blusukan di berbagai lokasi di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/7/2023).

Kehadiran Gibran seolah menjawab pertanyaan publik tentang sikap politik Wali Kota Solo ini pada Pilpres 2024.

Sebab selama ini, Gibran terlihat dekat dengan salah satu capres yakni Prabowo Subianto. Ia juga sempat diisukan akan dijadikan wakil oleh Ketua Umum Partai Gerindra itu.

"Saya dekat dengan semua. Pak Prabowo, Pak Anies, ya. Paling dekat ya sama Pak Ganjar," kata Gibran.

Saat ditanya apakah kedekatannya menunjukkan dukungan pada Ganjar, Gibran menjawab santai. Ia menegaskan jika kampanye belum mulai.

"Kampanye belum mulai, itu saja jawaban saya," jelasnya.

Meski begitu, Gibran menegaskan dirinya akan terus mendampingi Ganjar berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia.

"Ya kalau diperintah, ya berangkat. Saya sesuai arahan saja," ucapnya.

Sementara itu, Ganjar mengatakan senang didampingi putra sulung Presiden Jokowi itu. Gibran lanjut dia akan sering mendampinginya berkeliling ke sejumlah daerah di Indonesia.

"Yang spesial hari ini, saya disampingi Mas Gibran. Nanti saya mau lebih banyak jalan-jalan sama Mas Gibran di banyak tempat," kata Ganjar.

