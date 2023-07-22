Warga Histeris Senang! Ganjar Blusukan di Bogor Didampingi Anang, Ashanty, Once Mekel, hingga Thariq Halilintar

BOGOR - Bacapres PDIP Ganjar Pranowo kembali melakukan blusukan, Sabtu (22/7/2023). Kali ini, Ganjar blusukan ke kampung dan pasar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pada blusukan kali ini Ganjar didampingi orang-orang istimewa.

Selain putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar didampingi Wali Kota Bogor, Bima Arya dan sederet artis top Tanah Air. Ada Anang Hermansyah, Ashanty, hingga Thariq Halilintar.

Kedatangan Ganjar bersama rombongan artis top itu membuat geger warga Bogor, baik mereka yang ikut jalan sehat maupun hendak beraktivitas. Warga langsung berdesakan menyalami Ganjar dan foto bersama dengannya.

"Pak Ganjar, Mas Gibran. Sini dulu, Pak. Saya ngefans sama Pak Ganjar dan Mas Gibran. Wah, ada Mas Anang dan Mbak Ashanty. Mas Thariq, duh gantengnya. Mau foto dong Pak," teriak warga sambil berdesakan mendekati Ganjar dan rombongan.

Baik Ganjar, Gibran, Anang, Ashyanti dan Thariq dengan senang hati melayani warga ber-selfie. Mereka ngobrol bersama sambil menyapa masyarakat yang ada di sana.

Tak hanya jalan sehat, Ganjar, Gibran, Anang, Ashanty dan Thariq juga blusukan ke Pasar Citeureup, Bogor.

Mereka menemui pedagang dan pembeli sambil menyapa dan mendengarkan masukan mereka.

"Harga ayam mahal Pak. Kami bingung mau gimana. Omzet penjualan turun, karena yang beli sedikit," kata Nur, salah satu pedagang.

Nur mengaku kaget pasarnya didatangi Ganjar dan putra presiden. Kepada keduanya, mereka menitipkan pesan dan harapan.

"Pak Ganjar kan calon presiden, jadi semoga ke depan ekonomi masyarakat bisa diperhatikan dan lebih baik lagi. Sementara itu, Mas Gibran kan putra presiden, siapa tahu bisa menyampaikan keluhan kami ke Pak Jokowi," jelasnya.