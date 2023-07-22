Hitam Putih Garis-Garis, Lagu yang Diciptakan Anang Hermansyah untuk Ganjar

BOGOR - Artis sekaligus pencipta lagu ternama Anang Hermansyah menciptakan lagu khusus untuk Ganjar Pranowo.

Lagu itu berjudul Hitam Putih Garis Garis. Lagu yang terinspirasi dari baju yang biasa dipakai Ganjar Pranowo itu telah rilis di kanal YouTube-nya.

Saat Ganjar blusukan ke Bogor, Sabtu (22/7/2023), Anang dan istrinya Ashanty mendampingi. Saat ditanya awak media terkait lagu barunya itu, Anang mengatakan lagu itu terinspirasi dari sikap dan gaya politik Ganjar Pranowo.

"Lagu ini menunjukkan semangat Mas Ganjar, bahwa kita harus tegak lurus melanjutkan dan menyelesaikan program Presiden Joko Widodo. Selain itu, lagu ini menunjukkan sikap politik Ganjar yang tidak abu-abu. Sebuah ketegasan yang saya kira penting demi Indonesia ke depan," ucapnya.

Dalam menciptakan lagu Hitam Putih Garis Garis itu, Anang mengatakan tak menemukan kesulitan. Hanya butuh waktu lima menit bagi suami Ashanty ini menyelesaikannya.

"Alhamdulillah enggak ada kesulitan, semua mengalir seperti air. Aku ketemu temen-temen, dengan Mas Jo dan dikatakan ini ada ide begini, ada tulisan ini. Aku cuma butuh waktu lima menit untuk menyelesaikannya," ucapnya.

Sebagai musisi, Anang melihat ada harapan besar untuk industri musik di tangan Ganjar. Sebagai pemimpin, Ganjar sangat memahami kebutuhan para pelaku seni Tanah Air.

"Ia mau mendengarkan dan juga sudah melakukan praktek dalam mendukung para musisi di Jawa Tengah. Aku sering ngobrol dengan beliau dan kelihatan sekali beliau menguasai kebutuhan kami para musisi dan anak-anak muda kreatif Tanah Air," jelasnya.

Ia juga selalu mendengar dan tak risih dikritik. Beliau juga siap bersama-sama musisi untuk memajukan industri kreatif Tanah Air.