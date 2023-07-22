Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjar Sebut Konsolidasi di Pakansari Paling Meriah

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |14:00 WIB
Ganjar Sebut Konsolidasi di Pakansari Paling Meriah
Ganjar Pranowo (MPI)
A
A
A

BOGOR - Bakal calon presiden (Bacares) Ganjar Pranowo menyebut konsolidasi yang digelar di Gelanggang Tangkas, Pakansari, Bogor, Sabtu (22/7/2023), merupakan acara konsolidasi terbesar pertama yang pernah digelar.

Hal itu didampaikan di depan ribuan pendukung PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Hanura. Acara disebut melebihi kapasitas Gelanggang Tangkas.

"Saya kira ini konsolidasi pertama semua partai yang paling meriah ini,' kata Ganjar.

Dia menilai, semua partai yang hadir memiliki kelebihan yang dapat digunakan untuk memenangkan Pemilu 2024.

"Partai Perindo yang memiliki basis media besar," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement