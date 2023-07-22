Ganjar Sebut Konsolidasi di Pakansari Paling Meriah

BOGOR - Bakal calon presiden (Bacares) Ganjar Pranowo menyebut konsolidasi yang digelar di Gelanggang Tangkas, Pakansari, Bogor, Sabtu (22/7/2023), merupakan acara konsolidasi terbesar pertama yang pernah digelar.

Hal itu didampaikan di depan ribuan pendukung PDIP, PPP, Partai Perindo, dan Hanura. Acara disebut melebihi kapasitas Gelanggang Tangkas.

"Saya kira ini konsolidasi pertama semua partai yang paling meriah ini,' kata Ganjar.

Dia menilai, semua partai yang hadir memiliki kelebihan yang dapat digunakan untuk memenangkan Pemilu 2024.

"Partai Perindo yang memiliki basis media besar," jelasnya.