HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ganjar dan Sandiaga Hadiri Silaturahmi dengan Ulama di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |15:26 WIB
Ganjar dan Sandiaga Hadiri Silaturahmi dengan Ulama di Bogor
Ganjar Pranowo dan Sandiaga Uno. (MPI/Putra Ramadhani Astyawan)
A
A
A

BOGOR - Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo bertemu Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PPP Sandiaga Salahudin Uno.

Keduanya bertemu dalam acara silaturahmi bersama alim agama dan tokoh masyarakat di Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/7/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal, tampak Ganjar memakai kemeja lengan panjang hitam putih turun dari mobil. Kedatangan Ganjar langsung disambut Sandiaga yang mengenakan baju koko berwarna putih.

Keduanya langsung masuk ke dalam rumah Rachmat Yasin. Tak lama, Ganjar dan Sandiaga keluar dan berjalan menuju lokasi acara silaturahmi.

Di lokasi, Ganjar dan Sandiaga langsung menyapa paran alim ulama dan tokoh masyarakat yang sudah berkumpul. Sambutan meriah diberikan kepada Ganjar sembari menyerukan Ganjar Presiden.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
