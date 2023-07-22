Santri Ganjar Gelar Pengecekan Kesehatan Gratis dan Berikan Vitamin ke Masyarakat Bogor

BOGOR – Sukarelawan Santri Dukung Ganjar (SDG) Jabodetabek bersama ratusan jamaah Majlis Taklim Nurul Sa'diah, Desa Karehkel, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggelar doa bersama memperingati Tahun Baru Islam 1445 H.

Selain mengadakan peringatan tahun baru Islam dan doa bersama, para pendukung Ganjar Pranowo itu menggelar kegiatan pengecekan kesehatan gratis dan memberikan bantuan untuk majelis taklim.

Koordinator SDG Jabodetabek, Farhan mengatakan, kegiatan doa bersama dan pemberian bantuan tersebut diharapkan dapat membantu para jamaah dalam menggelar pengajian.

"Dengan adanya bantuan bahan bangunan seperti keramik, pasir, semen dan batu bata, kami harap bisa membantu renovasi majelis takim," ujarnya dalam siaran persnya, Sabtu (22/7/2023).

Selain memberikan bantuan dan menggelar doa bersama dalam rangka tahun baru Islam, Santri Dukung Ganjar mengadakan kegiatan pengecekan kesehatan gratis.

Kemudian, mereka juga memberikan vitamin terhadap para jamaah yang hadir dalam kegiatan doa bersama untuk Ganjar Pranowo.

"Kami melakukan kegiatan pengecekan gratis seperti pengecekan gula darah, kolesterol, dan pemberian vitamin kepada masyarakat sekitar," ujar Farhan.

Dia menuturkan, dalam kegiatan pengecekan kesehatan gratis turut melibatkan tenaga medis profesional yang ahli dibidangnya.

"Kegiatan ini dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat, serta menunjukkan sikap kepedulian Ganjar Pranowo kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kesehatan bagi tubuh," tuturnya.

BACA JUGA: Besok Ganjar dan Gibran Lari Bareng Lagi di Solo

Dia sangat berharap warga bisa lebih peduli dan menjaga kesehatannya terlebih terhindar dari penyakit diabetes.

"Kami harap masyarakat bisa mengerti akan menjaga pola makan agar terhindar dari penyakit seperti diabetes dan kolesterol," tambah dia.