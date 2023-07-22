Ganjar Pesan ke Relawan Sasar Gen Z

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo meminta kepada para juru kampanye yang telah berusia tua untuk berubah menjadi muda. Hal itu diperlukan karena pada Pemilu 2024, mayoritas suara berada di tangan anak muda.

"Bapak, Ibu dan teman-teman, besok adalah pemilunya anak muda. Maka ingat yang tua, semua harus menjadi muda. Tapi, tidak perlu menyemir rambut," kata Ganjar saat konsolidasi lintas partai politik (parpol) pendukungnya yang digelar di GOR Laga Tangkas Pakansari di Cibinong, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/7/2023).

Sosok yang dicalonkan Partai Perindo itu menilai pendekatan anak muda atau generasi Z terhadap politik tidak dapat disamakan dengan orang tua. Hal yang paling mendasar misalnya, kata Ganjar, saat orang tua yang dulu mendengarkan lagi melalui kaset atau CD, anak muda sekarang tidak mengenal hal tersebut.

Anak muda telah menggunakan teknologi dengan berbagai aplikasi musik untuk dapat mengdengarkan lagu. Pengetahuan karakter tersebut harus diketahui.

"Kemarin sudah dilakukan pelatihan jurkam. Seluruh perspektif diberikan dan saya mencoba memberikan penguatan dari karakter pemilih yang ada," katanya.