HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sandiaga : Visi dan Misi Ganjar Harus Ditularkan ke Masyarakat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |19:03 WIB
Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo. (MPI/Putra Ramadhani Astyawan)
BOGOR - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PPP Sandiaga Salahudin Uno menilai visi-misi dari bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo harus ditularkan kepada masyarakat Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu karena Kabupaten Bogor menjadi lumbung suara terbanyak dalam Pemilu 2024.

Hal itu dikatakan Sandiaga saat sambutan dalam acara silaturahmi alim ulama dan tokoh masyarakat bersama Ganjar Pranowo di kediaman Rachmat Yasin, Bilabong, Kabupaten Bogor, Sabtu (22/7/2023).

"Visi misi beliau harus kita tularkan kepada masyarakat Bogor sebagai kabupaten terbesar dari jumlah pemilih dan juga di provinsi terbesar dari jumlah penduduk. Visi yang dijalankan Mas Ganjar sejalan dengan pemerintahan Pak Jokowi bahwa kita harus terus mempercepat, memulihkan, dan mengembangkan ekonomi bangsa ini," kata Sandiaga.

Ia menyebutkan, meskipun sudah banyak yang menyatakan kepuasan terhadap pemerintahan ini, tetap masih ada yang harus diperjuangkan ke depan yakni mengangkat kebutuhan ekonomi masyarakat.

"Bagaimana kita menciptakan lapangan kerja, ongkos hidup ini semakin tinggi sehingga harus hadir kesejahteraan bagi masyarakat," ucap Sandiaga.

