Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bacaleg Perindo Gelar Pengobatan Gratis dan Sosialisasi KTA Asuransi untuk Sejahterakan Masyarakat

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |20:24 WIB
Bacaleg Perindo Gelar Pengobatan Gratis dan Sosialisasi KTA Asuransi untuk Sejahterakan Masyarakat
Bacaleg Perindo gelar pengobatan gratis (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo bersama dengan Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6 DKI Jakarta, Wahyu Nur Iman melakukan kegiatan pengobatan gratis dan pengaktifan Kartu Tanda Anggota (KTA) Asuransi kepada warga di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu (22/7/2023).

Kegiatan ini merupakan wujud Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Jadi setelah tadi kita lihat ada pengobatan gratis kemudian sosialisasi mengenai KTA asuransi itu semua bukti dan kerja nyata kami dari partai perindo," kata Wahyu kepada wartawan di lokasi.

Wahyu, yang merupakan Bacaleg DPRD DKI Dapil 6 (Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, Makasar) dari Partai Perindo itu mengatakan, pihaknya menargetkan sebanyak 500 KTA Asuransi untuk dibagikan ke Masyarakat sekitar untuk hari ini.

"Yang pertama ini sekitar 500, nanti akan bertambah terus sampai 30.000 untuk masyarakat di wilayah Dapil 6 sekitaran Cipayung," jelasnya.

Menurut Wahyu, pembagian KTA Asuransi ini merupakan wujud kerja nyata partai Perindo dalam mengayomi dan melindungi masyarakat, terutama bila terjadi risiko kemalangan ke depannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/512/3106963/dpr_ri-GsYK_large.jpg
Soal DKPP Copot Ketua KPU dan Bawaslu Brebes, Pengamat: Seharusnya Ada PAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/340/3076263/iksan_iriane_didukung_komunitas_nelayan_morowali-zFs4_large.jpg
Pilbup Morowali, Paslon Iksan-Iriane Dapat Dukungan Komunitas Nelayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/609/3072891/pendukung_iksan_iriane-S5pb_large.jpg
Komitmen Iksan-Iriane Kembangkan UMKM Disambut Dukungan Ratusan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/610/3072423/ilustrasi-AVxo_large.jpg
Pilbup Lahat, Elektabilitas Bursah-Widia Unggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/337/3065946/kpu-dR9M_large.jpg
KPU Ganti 5 Anggota DPR Terpilih dari PKB, Salah Satunya Adik Mensos yang Dipecat Cak Imin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/337/3059771/kpk-iH9c_large.jpg
KPK Terima 19.025 LHKPN Caleg Terpilih, 18.706 Dinyatakan Lengkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement