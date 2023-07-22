Bacaleg Perindo Gelar Pengobatan Gratis dan Sosialisasi KTA Asuransi untuk Sejahterakan Masyarakat

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo bersama dengan Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6 DKI Jakarta, Wahyu Nur Iman melakukan kegiatan pengobatan gratis dan pengaktifan Kartu Tanda Anggota (KTA) Asuransi kepada warga di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu (22/7/2023).

Kegiatan ini merupakan wujud Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

"Jadi setelah tadi kita lihat ada pengobatan gratis kemudian sosialisasi mengenai KTA asuransi itu semua bukti dan kerja nyata kami dari partai perindo," kata Wahyu kepada wartawan di lokasi.

BACA JUGA: RPA Perindo Gelar Pengobatan Gratis dan Bagikan KTA Asuransi di Jaktim

Wahyu, yang merupakan Bacaleg DPRD DKI Dapil 6 (Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, Makasar) dari Partai Perindo itu mengatakan, pihaknya menargetkan sebanyak 500 KTA Asuransi untuk dibagikan ke Masyarakat sekitar untuk hari ini.

"Yang pertama ini sekitar 500, nanti akan bertambah terus sampai 30.000 untuk masyarakat di wilayah Dapil 6 sekitaran Cipayung," jelasnya.

Menurut Wahyu, pembagian KTA Asuransi ini merupakan wujud kerja nyata partai Perindo dalam mengayomi dan melindungi masyarakat, terutama bila terjadi risiko kemalangan ke depannya.