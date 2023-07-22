Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ikut Pengobatan Gratis dari RPA Perindo, Warga: Langkahnya Patut Dicontoh Partai Lain

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |20:49 WIB
Ikut Pengobatan Gratis dari RPA Perindo, Warga: Langkahnya Patut Dicontoh Partai Lain
Pengobatan gratis dari Partai Perindo di Jaktim (Foto: MPI)
JAKARTA - Sejumlah warga tampak antusias mengikuti kegiatan pengobatan gratis dan pembagian Kartu Tanda Anggota (KTA) Bersuransi dari Partai Perindo yang diadakan Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo bersama dengan Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 6 DKI Jakarta, Wahyu Nur Iman di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu (22/7/2023).

Pantauan di lokasi, masyarakat yang hadir dalam acara tersebut didominasi oleh orangtua dan remaja. Mereka datang sedari awal dan mengikuti rangkaian kegiatan secara seksama hingga akhir.

Salah satunya Muhammad Ali. Pria berbadan tegap itu terlihat senang saat mencoba pengobatan gratis. Ali diketahui mencoba layanan tetes mata agar penglihatannya jernih dan normal kembali.

Meski di awal sedikit merasa perih, namun, rasa itu tak berangsur lama. Ia mengaku kotoran debu yang ada di bola matanya sudah bersih seperti semula.

"Alhamdulillah setelah ditetes mata memang perih, tapi setelah perihnya hilang alhamdulillah enak, kotor-kotorannya keluar semua," ucap Ali kepada wartawan di lokasi, Sabtu.

Halaman:
1 2
      
