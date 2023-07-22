Diantar Orangtua, Pelaku Tabrak Lari di Jaktim Serahkan Diri ke Polisi

JAKARTA - Yunita (57), wanita paruh baya menjadi korban tabrak lari di Jalan Lestari, Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Kamis 20 Juli 2023. Pelakunya merupakan pelajar masih duduk di sekolah menengah atas (SMA).

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Timur Iptu Darwis Sunarta, mengatakan, pelaku telah menyerahkan diri pada Jum'at 21 Juli 2023 malam. Pelaku diantar orangtuanya ke kantor polisi.

"Pada hari Jumat malam penyidik mendapatkan informasi dari Kanit Sabhara Polsek Pasar Rebo bahwa pelaku Pengemudi Sepeda Motor Honda PCX NRKB B-5659-TNY bernama inisal LAJ diantar orangtuanya sudah bisa diamankan," kata Darwin kepada wartawan, Sabtu (22/7/2023).

Pihaknya juga mengamankan barang bukti dari pelaku yaitu satu unit kendaraan roda dua beserta surat kendaraannya. Saat ini pelaku juga ditahan di Unit Laka Jakarta Timur guna dimintai keterangan lebih lanjut.

"Barang bukti disita adalah kendaraan, STNK dan SIM C. Pelaku diamankan di Unit Laka Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan," katanya.