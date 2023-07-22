Nekat Parkir Liar Jalan Cikini Raya, 5 Mobil Dicabut Pentilnya

Operasi parkir liar di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat (Foto: Danandaya Arya Putra)

JAKARTA - Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, Kecamatan hingga Kelurahan berjaga di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat. Penjagaan itu dilakukan guna menertibkan kendaraan yang parkir liar di bahu jalan.

Pada operasi malam ini, petugas melakukan operasi cabut pentil terhadap kendaraan yang parkir sembarangan. Sebanyak 5 unit kendaraan roda empat tarjaring razia.

"Masih penjagaan, barusan di ujung ada operasi cabut pentil karena dikasih tau, enggak ada pemilik mobilnya. Akhirnya dicopot ada 5 mobil," kata Camat Menteng Suprayogi kepada MNC Portal Indonesia, Sabtu (22/7/2023).

Ia mengatakan, pengendara yang malam ini terjaring razia akan dibuatkan surat pernyataan agar tidak mengulangi aksinya di lain waktu. Surat pernyataan juga dibuat dengan ketentuan hukum tetap sebab berisikan materai 10.000 di dalamnya.

Suprayogi menyebut, penjagaan dalam tahapan uji coba ini akan berlangsung selama satu minggu terhitung mulai dari 20-27 Juni 2023. Selama berlangsungnya operadi ini, belum terjadi gesekan petugas dengan para juru parkir (jukir) liar.

"Hari ini, merupakan hari ketiga, dari unsur Perhubungan, Satpol PP, dan 5 kelurahan gabungan dari kecamatan Menteng," ujar Suprayogi.

"Sekarang masih kondusif, satu dua orang masih ada yang bandel coba-coba parkir tapi sudah kita selesaikan," sambungnya.