INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Breaking News! Rumah Sakit Hermina Depok Kebakaran

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |23:16 WIB
Breaking News! Rumah Sakit Hermina Depok Kebakaran
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rumah Sakit Hermina, Depok, Jawa Barat kebakaran pada Sabtu (22/7/2023) malam. Hingga saat ini, api masih berkobar.

Peristiwa tersebut juga dibagikan akun media sosial @infodepok24jam. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut.

"Sejumlah pasien dievakuasi saat terjadi kebakaran malam ini di RS Hermina Depok. Mari doakan semoga segera padam," tulis akun tersebut.

Dari video yang dibagikan terlihat pasien dievakuasi dengan menggunakan tangga darurat. Semua petugas tampak sibuk menyelamatkan pasien.

(Arief Setyadi )

      
