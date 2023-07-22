Kebakaran RS Hermina Depok Dikabarkan Terjadi di Lantai 5, Pasien Dievakuasi

JAKARTA - Kebakaran melanda Rumah Sakit Hermina Depok yang ada di Jalan Siliwangi, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada Sabtu (22/7/2023) malam.

Dari video yang beredar di media sosial tampak bagian paling atas dari RSU Hermina tersebut dilalap si jago merah. Sejumlah pengendara motor tampak mengabadikan momen saat bagian atap RS dilalap si jago merah.

"Jaya 65 di RS Hermina, tepatnya di lantai lima, pasien sudah kita evakuasi keluar," ujar salah satu petugas yang membantu proses evakuasi dekat dengan mobil pemadam kebakaran.

Sedangkan salah satu keluarga pasien mengunggah video terkait kebakaran tersebut mengaku diberikan kabar oleh petugas telah terjadi korsleting di lantai 5 RS Hermina Depok.

"Apinya lumayan cepat nyambar," kata perempuan tersebut dalam video narasi yang mengaku sebelum terjadi kebakaran ada di lantai empat RS Hermina Depok.

Diketahui hingga menjelang Pukul 23.00 WIB api dapat mulai dipadamkan. Si jago merah menyala di RS Hermina Depok sekitar Pukul 22.00 WIB.

(Arief Setyadi )