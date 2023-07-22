Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kesaksian Pasien Detik-Detik Kebakaran Melahap RS Hermina Depok

Iyung Rizki , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |23:35 WIB
Kesaksian Pasien Detik-Detik Kebakaran Melahap RS Hermina Depok
Kebakaran RS Hermina Depok, pasien dievakuasi (Foto: Iyung Rizki)
JAKARTA - Kebakaran melanda Rumah Sakit (RS) Hermina di Jalan Siliwangi, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada Sabtu (22/7/2023) malam.

Diduga berasal dari lantai lima rumah sakit. Pasien pun langsung dikeluarkan dari area rumah sakit.

Dari rekaman video warga, api nampak berkobar di area lantai atas. Para pasien pun terpaksa dievakuasi keluar rumah sakit lantaran api sempat merambat ke bagian lain.

Fahri, salah satu pasien yang ada di Instalasi Gawat Darurat (IGD) mengatakan, awalnya ada informasi tanda merah. Tak lama, dirinya, dokter jaga beserta suster rawat pun bergerak cepat untuk mengeluarkan seluruh pasien keluar rumah sakit.

"Tiba-tiba ada pengumuman kode merah, yang kita tau kebakaran. Tadinya masih santai di IGD belum dievakuasi, tapi lama kelamaan dokter nyuruh keluar semua, karena isunya api sudah merambat ke lantai 4," katanya.

